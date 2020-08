Brno teve um pouco de tudo em Moto3, como esperávamos. Drama para alguns candidatos ao título, uma clássica batalha em comboio e um novo Grande Prémio deu à até agora fascinante temporada de 2020 mais tremor e agitação. Agora vamos para o Red Bull Ring para o myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich, e as zonas de travagem violenta e oportunidades de ultrapassagem serão palco de mais um espetáculo seguro.

É Albert Arenas (Valresa Aspar Team) que chega no centro do palco, agora com 18 pontos de vantagem no topo, apesar do erro considerável de cair no GP da Andaluzia. Mesmo com muitas corridasainda por fazer em 2020, a vantagem de Arenas é tal que só Ai Ogura (Honda Asia) com 52 pontos e John McPhee (Honda Petronas Sprinta) com 51 seriam capazes de inverter a liderança do espanhol e só se fossem 1º ou 2º e Arenas não levasse para casa pontos mais uma vez. Isso parece improvável, por isso o jogo está agora em tentar manter-se à sua frente no Domingo e recuperar esse défice pouco a pouco.

Por mais impressionante que seja a vantagem, na verdade é Ogura que tem sido o rei da consistência até agora: o seu abandono não foi culpa dele. Isso é bom para o impressionante segundo ano do japonês, que tem tido pura classe desde que se juntou à Moto3 a tempo inteiro no ano passado com uma temporada de estreia que até incluiu um pódio, para somar uma resma dos dez primeiros classificados.

Esteve incrivelmente perto da vitória em Brno, por isso vai ser um piloto a seguir mais uma vez.

McPhee também deve ser uma ameaça esperada, já de volta ao pódio desde a queda no GP de Espanha, e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) serão rápidos. O número 24 estava numa maré de sorte antes do acidente em Brno, e parecia furioso por ficar na gravilha. É outro, como Arenas e McPhee, que já sabe ganhar.

Dennis Foggia (Honda Leopard) pode agora acrescentar essa afirmação ao seu Currículo também. A sua impressionante primeira vitória em Brno vai vê-lo a caminho da Áustria com um pouco da pressão como “Moto3 Junior World Champion” levantada dos ombros.

O italiano disse que ainda quer sentir que se adaptou totalmente à Honda em 2020, mas será que este pode ser um ponto de viragem? E o seu colega de equipa Jaume Masia, que tem tido ritmo a maior parte do tempo até agora e depois não cumpriu no dia da corrida?

Outros como Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo), Tony Arbolino (Rivacold Snipers) e Gabriel Rodrigo (KTM Kömmerling Gresini) também foram rápidos em muitas sessões antes de não conseguirem executar na corrida, por isso podem dar um passo de domingo na direção certa… E o vencedor do Red Bull Ring do ano passado, Romano Fenati? O piloto da Sterilgarda Max levou o melhor resultado da Husqvarna da última vez, e Spielberg encenou a sua mais recente vitória…

Como sempre, há uma longa lista de nomes esperados no comboio da frente… a classe ligeira nunca desaponta!