A chuva veio mesmo, e veio mudar tudo no Red Bull Ring. Alguns pilotos foram para a pista determinados, como Fenati, já vencedor aqui o ano passado em más condições, mas a maioria foi prudente de início.

A meio da derradeira sessão livre Vietti tinha vindo para a frente com um tempo de 1:43.506 mas muitos dos regulares estavam no Top 10, como Ogura, apenas a 1/10 do italiano, Fernández, McPhee, Toba, Darryn Binder, Arbolino, Masia, Migno ou Balthus.

A presença do molhado tem sempre o dom de revelar os especialistas, que nas Moto3 podem ser uma surpresa, como Kofler a saltar para 3º a 1 minuto do fim da sessão, quando McPhee já estava fora do Top 10, substituído por Suzuki em 5º…

Ainda por cima, Vietti baixaria ainda mais o seu tempo, para 1:42.775, pelos vistos cheio de confiança nas condições traiçoeiras, liderando mesmo a sessão.

Moto3, TL3, Top 10

1 13 C. Vietti 1:42.775 2 79 A. Ogura +0.476 3 25 R. Fernández +0.525 4 73 M. Kofler +0.702 5 16 A. Migno +0.808 6 24 T. Suzuki +0.882 7 27 K. Toba +0.949 8 5 J. Masia +0.962 9 40 D. Binder +1.126 10 14 T. Arbolino +1.131