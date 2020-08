O treino livre 2 de Moto3 começou seco, mas de repente, a meio caminho dos 40 minutos da sessão, a chuva apareceu mesmo no traçado do Red Bull Ring, quando McPhee liderava sobre Rodrigo, Masia, Foggia e Arbolino.

na altura, o Top 10 era completado por Fernández, Vietti, Suzuki, Arenas e Antonelli, e com o advento da chuva a encharcar o traçado, dificilmente iria mudar.

Logicamente todos os pilotos foram para a boxe para mudar de pneus e embora regressassem à pista pela necessidade de se adaptarem às condições de chuva caso fosse assim que a corrida viesse a ser disputada, a um minuto do fim no molhado, o tempo de McPhee não iria mudar portanto o escocês ficou à frente da sessão com o seu 1:37.060, aquém da marca desta manhã, pois fora feito cedo na sessão…

Moto3, TL2, Top 10

1 17 J. McPhee 1:37.060 2 2 G. Rodrigo +0.019 3 5 J. Masia +0.063 4 7 D. Foggia +0.209 5 14 T. Arbolino +0.343 6 25 R. Fernández +0.429 7 13 C. Vietti +0.532 8 24 T. Suzuki +0.603 9 75 A. Arenas +0.619 10 23 N. Antonelli +0.676