Na sessão molhada de Moto3, Arbolino e Dupasquier protagonizaram uma estranha situação, quando Dupasquier vinha a seguir o Italiano e colidiu com a traseira deste, sendo ambos obrigados a sair pela via de serviço, felizmente sem maiores consequências… mas com a pequena superfície de contacto dos pneus e a pista encharcada, deve ter sido um susto para os dois pilotos que continuaram ilesos em Pista.

A investigação subsequente acabou por declarar incidente de corrida sem aplicar qualquer penalização aos dois.