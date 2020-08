As 23 voltas da Moto3 começaram furiosas, com Arenas a liderar seguido de Fernández e McPhee, que logo a seguir estava à frente… Três voltas depois, McPhee não consegue fugir e passa de primeiro para quarto na curva 1 com Oncu agora a liderar…

McPhee está de novo em 3º e Arenas leva um aviso dos limites da pista, quando de repente o escocês já está em 13º num grupo enorme à frente. A meio da corrida o grupo da frente fugiu com Vietti agora no comando sobre Oncu e Arenas, quando Binder tenta ultrapassar todos por fora mas sai largo.

A luta entre Arenas, Bider e Oncu cotinua, mas a 7 voltas do final tudo mudou com Masía e Sasaki a vir para a frente sobre Oncu e McPhee e Fernández, Ogura, Suzuki e Binder a completar o top 10…

O grupo da frente inclui os primeiros 13 praticamente colados com as KTM da Tech3 em vidência mas Masía a tentar fugir na Honda da Leopard.

Na batalha por primeiro vale tudo, mesmo passar fora das trajetórias e nas linhas vermelhas e brancas. A Honda de Masia parece ter a velocidade necessária para ficar à frente mas Oncu continua a carregar e Arenas espera em terceiro.

Atrás do grupo, Binder carrega de sétimo e Arenas está a frente com Sasaki agora segundo mas o Japonês vai ter de cumprir uma volta longa de penalidade.

Com isto Suzuki sai da luta pela vitória e é Masia novo a frente, constantemente atacado por Arenas Binder e Vietti com Arbolino também à mistura quando faltam duas voltas para a meta.

A última volta a ver um grupo de três a lutar por segundo com Arenas, Masia e Vietti, mas Ogura e Binder ainda na luta. Masía é apanhado por Arenas numa manobra inteligente típica do piloto da Aspar e Arenas vence sobre Masía Ogura e Binder!

Moto3, corrida, Top 10

1 75 A. Arenas 37:25.323 2 5 J. Masia +0,049 3 13 C. Vietti +0,292 4 79 A. Ogura +0,392 5 40 D. Binder +0,546 6 17 J. McPhee +0,718 7 14 T. Arbolino +0,758 8 53 D. Öncü +1,354 9 25 R. Fernandez +1,407 10 24 T. Suzuki +1,448