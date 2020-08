Com a ameaça de chuva a pairar sobre o Red Bull Ring, as Moto3 apressaram-se a sair para a pista para fazer tempos.

A evolução inicial viu os suspeitos habituais Migno, Fernández, Suzuki, Arenas, Arbolino, Masia e Foggia a evoluir à frente do pelotão, com Vietti, Antonelli e McPhee gradualmente a aparecer no top 10 também.

A meio da sessão uma grande queda envolveu Dupasquier e Tatai na curva três e pouco depois, a oito minutos do fim, Arbolino a subir para terceiro, mas Migno mantinha-se à frente com o tempo inicial melhorado para 1:37.131 a quatro minutos do fim.

Kaito Tobá vem então para segundo a 52 milésimas de Masia e Arenas vai baixando para nono, com Celestino Vietti agora a chegar a 4º, Migno já 5º e, de repente, Tony Arbolino da Rivacold Snipers estava à frente, e rodava-se já em 1:36, o italiano baixando de 0,983 para 0,550 à bandeira para terminar à frente este primeiro Treino Livre na Áustria.

Moto3, TL1, Top 10 (em atualização)



1 14 T. Arbolino 1:36.550 2 17 J. McPhee +0,291 3 5 J. Masia +0,366 4 13 C. Vietti +0,489 5 23 N. Antonelli +0,507 6 25 R. Fernandez +0,516 7 27 K. Toba +0,517 8 79 A. Ogura +0,527 9 16 A. Migno +0,557 10 75 A. Arenas +0,579