Moto3 2020: Arbolino lidera teste de Valencia





O Italiano foi o mais rápido nos dois dias em Espanha, com 13 pilotos de classe ligeira a trabalhar antes do teste Oficial de Jerez

Tony Arbolino, da Equipa Snipers, terminou no topo da classificação no teste privado de Moto3 em Valencia, que decorreu nos dias 5 e 6 de Fevereiro. Sergio Garcia (Estrella Galiza 0,0) e Gabriel Rodrigo, de Kömmerling Gresini, completaram os três primeiros lugares do circuito Ricardo Tormo.

Um total de 13 pilotos foram fazendo voltas sob o sol valenciano durante os dois dias, com pilotos consagrados como Dennis Foggia (Leopard Racing), ou o seu companheiro de equipa Jaume Masia e Tatsuki Suzuki da Sic58 Squadra Corse e Niccolo Antonelli a juntarem-se aos menos experientes, como o vencedor da Rookies Cup Red Bull Carlos Tatay (Reale Avintia Arizona 77) ou o atual campeão mundial de Moto3 Júnior, Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini).

Toda a grelha de Moto3 – ao lado dos pilotos de Moto2 – vai estar em Jerez nos dias 19 e 21 de Fevereiro para o seu primeiro Teste Oficial de 2020.

Tempos não oficiais de Moto3, Valencia: