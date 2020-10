Perante o pano de fundo da exclusão de Tony Arbolino das Moto3 enquanto o piloto da Rivacold está isolado à espera do resultado do teste ao Covid 19, os pilotos foram para a primeira sessão livre numa pista ainda muito fria com Ryusei Yamanaka a ter uma grande queda logo no início da sessão

Quando as voltas começaram a aparecer minutos depois, foi Antonelli a liderar sobrar Arenas e McPhee, com Suzuki, Masia e Lopez por perto.

A seguir, foi porém Suzuki a liderar brevemente, antes de Vietti vir detrás, com os tempos das voltas sempre a baixarem mais ainda.

A cinco minutos do final Lopes e Fenati estavam à frente, este último a rodar nos dois minutos e a melhorar o seu tempo ainda algumas décimas, mas não tanto como McPhee, que se colocou no comando a um minuto e meio no final da sessão, também ele baixando ainda mais na sua segunda volta rápida para 2:00 509, tempo logo a seguir igualado por Antonelli a poucos segundos da bandeirada.

Porém, como sempre, já com a bandeira mostrada, as surpresas seguiram-se em rápida sucessão, com Celestino Vietti a saltar de quarto para segundo e Darryn Binder a baixar mesmo da marca dos dois minutos com um 1:59 813 que o fez liderar a sessão.

Moto3, TL1, Top 10

140D. Binder1:59.813213C. Vietti+0,331317J. McPhee+0,503425R. Fernández+0,554523N. Antonelli+0,696621A. Lopez+0,758779A. Ogura+0,765824T. Suzuki+0,835955R. Fenati+0,8431092Y. Kunii+0,865