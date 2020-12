Paolo Simoncelli faz um balanço de uma temporada difícil sem concessões “O sonho é a única coisa que ninguém nos pode tirar!”

Paolo Simoncelli, pai do falecido piloto e dono da equipa SIC58, fez um resumo franco da temporada difícil que os seus dois pilotos, Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli, enfrentaram.

“Finalmente, este ano instável chegou ao fim. Temos de estar gratos de qualquer forma, porque este grande circo que é o MotoGP conseguiu continuar e temos de agradecer à Dorna que geriu perfeitamente tudo e o levou até ao fim.

Mas devo dizer “finalmente”, porque chegar à conclusão, nesta situação de desconforto, é cansativo: dois testes por semana, viajar nos dias obrigatórios, por vezes demorando dez horas a chegar a Espanha, porque havia cada vez menos voos, ficar confinado no hotel durante os três dias entre as corridas em quarentena. Mas também por causa da nossa história. Todos os nossos planos ambiciosos arderam, nada foi como tínhamos planeado quando, no início, eu tinha apostado em nós. Quando penso nisso, fico zangado e, psicologicamente, ao somar tudo, criou uma situação stressante.”

Depois de um início meteórico, com três pole positions do Tatsuki, tudo se desmoronou em Misano com uma fratura no pulso até chegarmos a Portimão com três quedas consecutivas para trás, nem sempre por sua culpa.”

“Com o Niccolò, foi ao contrário, primeiro fora de forma, depois para o final, terminando com a melhor performance da sua temporada. No entanto, em ambos os casos, não era isso que esperávamos. Ficámos sobrecarregados com uma performance incolor.”

“Depois de Portimão, devíamos ter ido a Jerez fazer testes e conhecer melhor o nosso novo piloto Fellon, mas depois da corrida de domingo, senti que a temporada tinha definitivamente acabado, e que tínhamos de desligar para chegar a casa.”

“Gostaria de felicitar Tony Arbolino, que cresceu connosco desde 2014, quando tinha apenas um metro de altura. Estreou-se connosco no Campeonato do Mundo de 2017 e estou feliz com o seu sucesso. Sempre o chamei de “artista” da moto, sempre soube que era uma promessa. Outro dos nossos antigos pilotos, Yari Montella, também fará a sua estreia em Moto2 em 2021, o que me deixa orgulhoso do trabalho que fazemos com estes jovens.”

“Já estamos a trabalhar para a próxima temporada e o novo calendário provisório para 2021 acaba de sair, esperando que tudo volte ao normal.

Ainda estamos a sonhar? Claro! Neste ano difícil de 2020, o sonho é a única coisa que ninguém nos pode tirar!”