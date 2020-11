A equipa CarXpert PrüstelGP deixou para trás uma temporada dececionante em que nenhum dos seus pilotos pontuou “temos de quebrar o círculo vicioso” Tim Jüstel da Prüstel

O coordenador da equipa, Tim Jüstel, explicou as razões deste mau desempenho. e anunciou uma mudança de pessoal para 2021.

A equipa alemã CarXpert PrüstelGP começou em 2020 com dois estreantes no Mundial de Moto3, Jason Dupasquier e Barry Baltus.

O estábulo de corridas saxão esperava que os recém-chegados melhorassem na segunda metade da temporada, à semelhança de Filip Salac na sua primeira temporada na PrüstelGP.

O checo marcou 32 pontos no Campeonato do Mundo e terminou em quinto no final da temporada em Valência. Mas não foi o caso com Dupasquier e Baltus.

Tim Jüstel falou sobre as razões do mau desempenho:

“Os rapazes melhoraram, mas não na medida que esperávamos. No final da temporada em Portimão, Barry esteve no top 10 por algum tempo antes de terminar em 16º. É uma pena, mas não exageremos. Foi um ano muito difícil e a competitividade no Campeonato do Mundo de Moto3 é muito elevada. Como novato, tens de lutar muito para fazer o salto. O emparelhamento com dois rookies também não era o ideal.”

Em 2018, a PrüstelGP e Marco Bezzecchi estavam a competir pelo título de Campeão do Mundo. Na temporada passada, Jakub Kornfeil e Salac foram dois pilotos pagadores na equipa que não puderam continuar esse desempenho, , como foi o caso de Baltus e Dupasquier.

Então, é preciso orçamento para contratar um piloto de topo?

“Ao fim e ao cabo, é sempre o dinheiro e uma espécie de círculo vicioso que temos de atravessar. Se tivermos mais orçamento, podemos contratar um dos melhores e pagá-lo. Depois vêm bons resultados e podes falar melhor com os patrocinadores”, diz Jüstel.

“Se não tivermos orçamento, dependemos de pilotos que trazem patrocinadores pessoais e apoiam a equipa. Mas depois temos de ter em conta que não é suficiente para lugares de pódio ou sequer para o top 10. Isto, por sua vez, dificulta as negociações com os patrocinadores. E certamente um talento alemão na sua própria equipa seria um fator importante para ser mais interessante para os parceiros nacionais”, diz Sachse.

Jüstel, que também treinou a Academia PrüstelGP em 2020, vai deixar a equipa no final do ano.

“Esta decisão certamente não foi fácil para mim. Mas, às vezes, temos de ponderar as condições em que estamos dispostos a dar o nosso melhor e quando é hora de partir. Gostaria agora de olhar em frente e procurar novos desafios. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a todos os que me acompanharam ao longo do último ano. Foi um grande momento e conheci muitas pessoas extraordinárias”, disse o treinador da equipa.

