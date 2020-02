Moto2, Teste Qatar: Martin lidera na Kalex/KTM A mudança para a Kalex parece ter ajudado desporto MotoSport desporto/moto2-teste-qatar-martin-lidera-na-kalex-ktm_5e5a7ca724393212abda334b





Acabados os testes oficias da MotoGP no Qatar, tem sido a vez das Moto2 chegarem ao traçado onde daqui a uma semana vai começar o Mundial de 2020.

Os treinos da classe intermédia acabaram com a surpresa de Jorge Martin à frente, seguido de Remy Gardner. Já tínhamos especulado que o espanhol, depois de um ano frustrante perante as dificuldades evidenciadas pelo chassis KTM em Moto2, se poderia dar melhor este ano, na sequência do abandono da marca, quando a sua KTM é, de facto, uma Kalex, e parece que foi isso que aconteceu:

O ex-campeão de Moto3 averbou um 1:58.655 que deixou Gardner a 0,330 e todos os outros a mais de 4 décimas de segundo.

Os outros, por ordem, foram Bulega, Roberts, Vierge, Schrotter, Canet e Bastianini, com Luca Marini e Jorge Navarro, que ficara à frente no primeiro dia, a completar o Top 10.