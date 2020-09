Moto2, San Marino, 2020: Remy Gardner lesionado fica fora

O Australiano Remy Gardner foi excluído do GP de San Marino após a sua violenta queda no Warm Up que lhe deixou uma fratura do pé e mão esquerda. Com 3 corridas continuas a aproximar-se em fins-de-semana consecutivos, é duvidoso quantas corridas o filho de Wayne Gardner irá perder até estar de novo em condições