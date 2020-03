Moto2, Qatar: Vantagem Luthi na FP1 Luthi, o piloto mais velho na grelha, fez valer a experiência desporto MotoSport desporto/moto2-qatar-vantagem-luthi-na-fp1_5e623d6fb06c74195b1afe17





O treino inaugural das Moto2 começou com muita atenção a rodear a boxe das Speed Up em vista da boa forma evidenciada pelos dois pilotos da Beta Tools Navarro e DiGiannantonio nos testes pré-epoca.

No evento, ambos entregaram, com primeiro DiGiannantinio a instalar-se em segundo atrás do tempo rápido inicial de Bezzecchi de 1:59.353, e Navarro pouco atrás em 4º a 0,4 segundos.

Outros, porém, tinham ideias diferentes, e de seguida Fernandez, (EG 0.0 MVDS) Luthi (LiquiMoly Intact) e Nagashima (KTM Red Bull) também estavam no Top 10, que era completado por Canet (Aspar Team), Martin (KTM Red Bull), e Baldassarri (Flebox HP40), líder nos primeiros minutos entretanto a baixar gradualmente na classificação.

Pouco depois, seria a vez de Luca Marini (Sky VR46) de marcar presença no topo da tabela, batendo o tempo de Bezzecchi por apenas algumas 52 milésimas.

Jorge Navarro melhorou também para se colocar em 3º à frente do colega de equipa DeGia a 0,080 da frente.

No entanto, os tempos praticados ainda estavam a cerca de 1,2 segundos mais uma vez, dos feitos nos testes pelo próprio Navarro e ficava uma sensação de que algo aconteceria, mais uma vez, mesmo no fecho da sessão.

Thomas Luthi também melhorou para 4º e logo a seguir para liderar, e os primeiros 7 até Fernandez estavam a menos de 0,5 segundos do tempo rápido.

De seguida, Canet começou a mostrar serviço na Kalex de Aspar saltando para 3º e era a vez de Remy Gardner entrar tentativamente no Top 10, saltando para segundo na volta seguinte a 0,109 do líder Luthi.

Fernandez não deixou as coisas ficar por aí, aproximando-se a 0,085s do tempo de Luthi a 5 minutos do fim, quando Canet já estava segundo de novo.

Com 3 pilotos a menos de uma décima de Luthi, o tempo do Suíço parecia destinado a não ficar, mas de facto, com Baldassarri e Vierge a cairem, nos últimos segundos, permaneceu o mais rápido da sessão.

Moto2, FP1 Top 10

1 12 T. Luthi – LiquiMoly Intact 1:59.168 2 44 A. Canet – Aspar Team +0.047 3 37 A. Fernandez – EG 0.0 MVDS +0.085 4 16 J. Roberts – American Team +0.091 5 87 R. Gardner – Onexox +0.109 6 10 L. Marini – Sky VR46 +0.133 7 72 M. Bezzecchi – Sky VR46 +0.185 8 9 J. Navarro – Speed Up Beta +0.213 9 88 J. Martin – KTM Red Bull +0.240 10 23 M. Schrotter – LiquiMoly Intact +0.278