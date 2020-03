Moto2, Qatar: Nagashima lidera Warm Up Nagashima impôs-se nos últimos segundos do War Up desporto MotoSport desporto/moto2-qatar-nagashima-lidera-warm-up_5e64d3c3dcab6f199a2a71d9





Condições ideais saudaram os concorrentes da Moto2 em pista, com outro Fernandez, desta feita Augusto, a ser o primeiro no topo da tabela.

Nagashima, Bulega e Bezzecchi, eram outros dos líderes nessas primeiras voltas dos 20 minutos, com Navarro a suceder no topo e Syahrin a aparecer em 3º.

Com a evolução dos tempos, Bezzecchi e Bastianini subiram na ordem, e Roberts entrava no Top 10 em 7º a defender a sua pole, quando DiGiannantonio, Baldassarri e Manzi completavam o Top 10 nos últimos minutos.

A 2 minutos do final, o Americano saltaria mesmo para terceiro, a 0,118 do tempo rápido de 1:59.272 de Navarro, com habituais como Marini e Luthi fora do Top 10 em 15º e 16º.

A 2 minutos do fim, queda de Garzó e por fim, Nagashima saltou mesmo para o topo da tabela com um tempo de 1:59.565, deixando Navarro a 0,162s.

Moto2, Warm Up, Top 10

1 45 T. Nagashima 1:59.565 2 9 J. Navarro +0,162 3 16 J. Roberts +0,280 4 37 A. Fernandez +0,290 5 72 M. Bezzecchi +0,297 6 44 A. Canet +0,329 7 33 E. Bastianini +0,336 8 87 R. Gardner +0,379 9 23 M. Schrotter +0,384 10 11 N. Bulega +0,447