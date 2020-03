Moto2 Qatar: Lowes dorido fica de fora Lowes esperava estar recuperado para Losail desporto MotoSport desporto/moto2-qatar-lowes-dorido-fica-de-fora_5e63d32499a1bc1980004fed





Logo a partir do primeiro treino livre, foi notória a ausência do pelotão das Moto2 de um dos mais credenciados pilotos: Sam Lowes (EG Marc VDS), que após escassas voltas se deu conta de que o seu ombro, recentemente lesionado nos treinos pré-epoca, estava por demais dorido para continua e resolveu parar.

Foi um balde de água fria para as aspirações da equipa de Marc van den Straten, apesar da boa forma do colega de equipa Augusto Fernandez, que andou sempre no Top 10 nos livres, pois Lowes “herdou” a moto do Campeão Mundial Alex Márquez e esperava-se que, de algum modo, andasse à frente da classe por sua vez.

O Inglês, cujo irmão gémeo Alex começou a época a vencer nas SBK, espera recuperar totalmente agora, ajudado pelo facto de que, com o adiamento da Tailândia para o final da época, a próxima corrida será só em Abril, no Texas, o que joga a seu favor.