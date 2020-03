Moto2, Qatar: Estreia de Nagashima a vencer Roberts acabou em 4º e Nagashima venceu pela primeira vez desporto MotoSport desporto/moto2-qatar-estreia-de-nagashima-a-vencer_5e65154db06c74195b1c041c





Depois do arranque para a corrida noturna de Moto2, Ramirez e Chantra caíram, logo na primeira volta, com Marini a fazer o que não fizera em todos os treinos e a liderar seguido por Bastianini e Martin, outro que deu um grande salto para a frente depois de treinos difíceis.

Em breve, eram Marini, Martin e Roberts nas primeiras 3 posições.

Com Nagashima a fazer a volta mais rápida na 10ª posição, Gardner vinha em 6º e Fernandez caía, tocado por Manzi, deixando Vierge, Bezzecchi, e Navarro nas posições a seguir.

Marini previra que Roberts seria o seu rival na corrida, mas não podia prever que Martin, vindo de 7º, desse tanta luta.

O meio-irmão de Rossi colocou-se de novo no comando, os três com uma vantagem de 0,4 segundos à 6ª volta sobre Baldassarri e Bastianini a seguir.

Mais atrás, Nagashima ascendia a oitavo e logo a seguir a 7º atrás de Vierge e Gardner ressentia-se do ritmo e já era 10º.

Mesmo fora do Top 10, desenvolvia-se luta cerrada entre Bendsneyder, Luthi e Schrotter. A 6 voltas do final um grupo de 6 ainda disputava o pódio, com Marini sempre a liderar mas a baixar o ritmo, Roberts 2º, Baldassarri passado por Nagashima para 3º e Bastianini e Navarro nos lugares seguintes.

Marini comete um erro, aproveitado por Roberts, que defende ao mesmo tempo um ataque de Baldassarri, que a seguir passa, para liderar pela primeira vez.

Marini tem os pneus acabados, mesmo com a temperatura a descer, e desce para 5º, enquanto Bastianini parece ter conservado os pneus e ataca, tirando segundo ao Americano, no que é seguido por Nagashima.

Roberts está assim fora do pódio e Nagashima complementa a 3 voltas do final com uma manobra espetacular, passando a liderar sobre Bastianini e Baldassarri.

O Americano quer regressar ao pódio, mas ao mesmo tempo tem de se defender de Navarro, que está seguro com uma vantagem de 0,4s sobre o regressado Gardner, a atacar a 2 voltas do fim.

À entrada da última volta, Gardner passa Navarro para 5º e o grupo tem uma margem de 1,9 segundos sobre o 7º classificado que é Canet.

Nagashima aguenta para vencer com 1,2s de vantagem e Gardner ainda ataca Roberts, com Marini a acabar com uma queda à boca da meta após tocar em Dixon!