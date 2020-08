Pole para o norte-americano Joe Roberts na Moto2 na República Checa. Alex Lowes foi segundo e Jorge Martín, o primeiro espanhol, sexto.

No Q2, Bastianini, vencedor do Grande Prémio da Andaluzia, assumiu a liderança na largada para a qualificação. Pouco depois da marca do italiano, os dois pilotos da Estrella Galicia Marc VDS, Sam Lowes e Augusto Fernandez, saíram das boxes com pneus novos e mostravam a sua ambição.

Roberts estava de novo aquele piloto ‘soberano’ que vimos no Catar, não o que vimos em Jerez, assumindo cedo o topo dos tempos com uma volta rápida de 2m01.6s.

Lowes estava em segundo e a ‘puxar’ pelo colega espanhol Fernandez, que era oitavo. Por vezes, parecíamos estar numa corrida de Moto3 tal o número de pilotos empenhados em sair do anonimato. Era o caso de Bastianini, Marini ou Bezzecchi.

Faltavam ainda dois minutos para o final da sessão e já parecia comemorar-se a pole.

O britânico Lowes quase ficava sem gasolina e teve de abdicar da luta. E, em boa verdade, ninguém parecia conseguir alcançar o americano, que repetiria a pole do Qatar. A segunda da sua ainda jovem carreira no campeonato do mundo. Trará ele de novo os americanos de regresso ao mundial? Veremos.