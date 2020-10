“a chave vai ser a velocidade a meio da curva…” Provavelmente o único com conhecimento prévio do traçado do AIA, do seu tempo nas Superstock 1000, Savadori referiu o desafio de adaptar uma MotoGP ao circuito, mas também as melhorias recentes da Aprilia. Lorenzo Savadori, Aprilia Gresini: “Já andei a