Sam Lowes, da 0,0 EG Marc VDS, marcou um 1:41.561 no Warm Up de Moto2 no Gran Premio Red Bull de España para superar a tabela de tempos antes da corrida.

Logo atrás do piloto britânico estava a dupla da Sky VR46 de Luca Marini e Marco Bezzecchi, ambos sentados a menos de um décimo do primeiro lugar.

Os três primeiros no Warm Up têm estado muito fortes durante todo o fim-de-semana em Jerez e com Jorge Martin da KTM Red Bull a sair da pole a ficar em 4º e o líder do Campeonato Tetsuta Nagashima da KTM Red Bull em 5º, parece que alguns dos principais protagonistas estão no ritmo antes da segunda corrida de Moto2 do ano…