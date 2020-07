O mesmo frenesim para entrar na qualificação automática para a Q2, no caso das Moto 2 para os primeiros 14, manifestou-se na última sessão livre, com todos a saírem a abrir e Marcel Schrotter na Dynavolt o primeiro líder da tabela.

A seguir ao Alemão, davam réplica Martin e Nagashima nas semelhantes KTM Red Bull, seguidos de Lowes, a aparentar uma nova combinação de atrevimento e prudência na Kalex da Marc VDS, Navarro, Pons, o filho de Sito finalmente de volta ao Mundial, Dixon, Luthi e Bezzecchi.

A 27 minutos do fim, Marini começou a aparecer, mesmo antes de Bulega ter uma enorme queda quando seguia apenas em 21º. As quedas não ficariam por aí, pois a 2 minutos do fim da sessão, Somniak Chantra deu uma queda tal que desapareceu debaixo da sua moto na gravilha depois de pisar os corretores e perder o controlo da sua Kalex Team Asia.

A sessão acabou com Schrotter no comando, mas Marco Bezzecchi tendo saltado para 3º, dividindo as motos da Red Bull.