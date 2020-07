Uma sessão em cheio, superando as condições abafadas do calor de Espanha, viu a dupla Marini e Bezzecchi, da Sky VR46 de Valentino Rossi, acabar no comando da segunda sessão livre hoje à tarde em Jerez.

Como antes, oposição forte veio de Nagashima e Navarro, mas com outros nomes a encontrar forma de repente, como Aron Canet, que viria a acabar em 4º, a coisa foi mais difícil para os lugares subalternos.

Curiosamente, Hafiz Syahrin, que acabara em 10º antes, repetiu a posição, mas à sua frente estavam pilotos novos, como Baldassarri e Bastianini, além de regulares como Lowes, que melhorou um lugar a sua anterior posição para acabar em 5º na Kalex da Marc VDS

Moto2, Treino Livre 2, Top 10

1 10 L. Marini – Kalex Sky VR46 1:42.228 2 72 M. Bezzecchi – Kalex SkyVR46 +0.128 3 45 T. Nagashima – KTM Red Bull Ajo +0.207 4 44 A. Canet – Inde Aspar +0.220 5 22 S. Lowes – EG Marc VDS +0.226 6 9 J. Navarro – HDR Speed Up +0.304 7 23 M. Schrotter – Dynavolt Intact +0.307 8 33 E. Bastianini – Italtrans Racing +0.354 9 7 L. Baldassarri – Flexbox HP40 +0.442 10 55 H. Syahrin – Inde Aspar +0.493