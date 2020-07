O tempo foi curto para fazer grandes melhoramentos na sessão de qualificação para a grelha, e ninguém perdeu tempo a começar a atacar: logo de início, foi Schrötter a liderar, seguido de Jorge Martin da KTM Red Bull, com Bezzecchi, Marini e Nagashima a seguir.

Martin jogou com inteligência, pondo a sua volta rápida em jogo antes dos desafios em pista terem tempo de começar e tudo ficar frenético demais.

Sam Lowes também estava em forma, instalando-se em segundo a 12 minutos do final, quando DiGiannantonio viria a cair, e a sua moto a ter um princípio de incêndio.

Nomes previamente esquecidos, como Lorenzo Baldassarri ou Remy Gardner, tentavam entrar no Top10, mas as atenções concentravam-se na luta pela dianteira.

Bezzecchi seria o seguinte a atacar, com Marini também a manter-se na luta, mas Nagashima e Schrötter a perderem lugares com a chegada de Navarro na Speed Up.

Esta parecia em posição de ameaçar a pole de Martin, e de facto fez um tempo muito próximo mesmo à justa, saltando para 2º a 20 segundos do fim da sessão, mas obviamente já não teve tempo para uma segunda volta rápida.

Lowes estava radiante com a sua qualificação na primeira fila.