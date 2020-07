Jorge Martin tirou máxima vantagem da sua pole para liderar o arranque das Moto2 em Jerez e conseguir um pódio, com Navarro, pelo contrário, a estragar todo o excelente trabalho do fim-de-semana ao cair logo na curva 1 após contato com Bezzechi…

Atrás de Martin, vinham Marini, Canet, Nagashima, Bezzecchi, Lowes Schrotter, Gardner, Vierge e Bastianini.

Schrotter esfrega cotovelos com Lowes para passar a 6º, enquanto Marini passa a liderar. Com Nagashima agora segundo, tendo empurrado Martin, Dixon, que ia em 16º, é informado de que queimou a partida e terá de cumprir duas voltas longas.

À 8ª volta, Luthi e Syahrin surgem no Top 10, sempre com Marini a liderar um par de KTMs e Lowes e Gardner de novo 5º e 6º, graças à aparatosa queda de Bezzecchi de 4º, apenas uma de várias na seção de direitas rápidas.

Marini está com um ritmo forte, deixando já Nagashima a 1,338s e Martin a quase 2,5.

Nagashima, líder do provisório depois da vitória no Qatar no que parece há uma eternidade, tinha interesse em salvaguardar o pódio, especialmente porque Luca Marini caiu nessa ocasião e com o 2º classificado Baldassarri apenas 9º na altura, o Japonês manteria a liderança do Campeonato facilmente.

Nagashima celebrou a liderança do Campeonato

Um pouco após o meio da corrida, Lowes passou Canet para 4º e a vantagem de Marini mantinha-se, fazendo pensar se o calculista Nagashima não estaria à espera da sua oportunidade, Martin, pelo contrário, já a 4 segundos dos dois da frente.

Meio pelotão via Syahrin ascender a 7º e Lowes baixar de novo para 10º, com a carga do Malaio a continuar na ultrapassagem a Gardner para 6º a… seis voltas do fim.

A 3 voltas do fim, a única alteração era o crescente intervalo entre os primeiros 4 e Canet em 5º, já de mais de 4 segundos.

Começava a parecer improvável que Nagashima estivesse à espera do fim da corrida para atacar, com Luca Marini a manter a sua Kalex VR46 a 1,5 segundos da KTM (em nome, na realidade também uma Kalex) do Japonês e de facto, assim foi, com Marini a confirmar a vitória e Nagashima a manter a vantagem no Campeonato.

Moto2, Top 10 (em atualização)

1 10 L. Marini 39:23.297 2 45 T. Nagashima +1.271 3 88 J. Martin +4.838 4 22 S. Lowes +6.200 5 44 A. Canet +10.794 6 55 H. Syahrin +15.578 7 87 R. Gardner +17.426 8 7 L. Baldassarri +19.416 9 33 E. Bastianini +19.505 10 97 X. Vierge +19.590