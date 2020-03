Moto2, Qatar: Roberts lider surpresa na FP2 Roberts nunca tinha liderado uma sessão desporto MotoSport desporto/moto2-fp2_5e6270db23994a197a1b2318





A segunda sessão livre das Moto2, e última sessão do dia, começou com uma grande queda para Thomas Luthi, (LiquiMoly Intact) que lidera a primeira sessão, deixando assim um grupo composto por Augusto Fernandez (EG 0.0 VDS) Nagashima (KTM Red Bull), Navarro (Speed Up) e Marini (Kalex Sky VR46) à frente e uma aparição surpresa do Americano Roberts, (Kalex American) seguido de Schrotter, Bendsneyder, Bezzecchi Chantar e Gardner.

Fernandez fez um 1:59.074 para liderar, mas Nagashima estava a apenas 7 milésimas, à frente dum pelotão que de resto parecia bem equilibrado.

Pelo menos até Fernandez ter uma violenta queda na curva 5 ao pisar o corretor, sem mais alterações no Top 10 por essa altura.

Fernandez não seria última queda, mas a maior surpresa veio a seguir, com o Americano Joe Roberts a liderar até uns segundos do final apesar de um ataque concertado os homens da Sky VR46, com Bezzecchi a saltar para segundo e Marini terceiro, mas sem alcançarem o tempo canhão de 1:58.421 de Roberts, novo recorde de volta.