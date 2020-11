Ao contrário dos Treinos de MotoGP, que já tem um calendário de testes bastante extenso anunciado, as classes de apoio só comtemplam até agora uma data em Jerez

O Calendário provisório para a categoria de MotoGP já foi anunciado, e contra isso as categorias de apoio, sempre mais afetadas pelos custos de deslocações em virtude de terem orçamentos menores, tem para já apenas um teste marcado.

Este terá lugar em Jerez, no Circuito Angel Nieto, entre 16 e 18 de Março.

Assim, quer sejam pilotos regressados à classe ou os novos rookies, a ingressar no Mundial vindos de uma variedade de campeonatos que alimentam a MotoGP, como o CEV Repsol, Red Bull Rookies ou Copas de Talentos, os pilotos vão ter que se concentrar no treino físico para já e deixar evolução em pista para mais tarde no começo de 2021.

Claro que antes do começo da época ainda haverá as sessões oficiais da IRTA que contemplam todas as classes ao longo de vários dias em pista.