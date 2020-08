Pela segunda vez o hino italiano voltou a soar em Brno, desta vez devido ao triunfo merecido de Enea Bastianini que subiu ao pódio acompanhado por Sam Lowes e Joe Roberts. Luca Marini, Fernandez e Bezzecchi fecgaram o top five.

Enea Bastianini (Italtrans Kalex) foi o mais rápido na partida para a quarta corrida de Moto2 de 2020. Ainda na primeira volta, Joe Roberts sobe a segundo com Sam Lowes colado, que vai surpreender o americano cortando por dentro uma curva para recuperar o segundo lugar,

Na frente, Bastianni distancia-se 1.00,9s dos dois e assina a volta mais rápida. Atrás do italiano estão Sam Lowes, Joe Roberts, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. À terceira volta os três primeiros estão isolados de um pelotão liderado por Jorge Martin. Ainda na mesma volta, Bezzecchi coloca a moto3 do Team SKY VR46 à frente da KTM de Martin.

A 9 voltas do final uma distância de conforto separa os três primeiros, Roberts em terceiro já conta com uma vantagem de 3 segundos sobre Jorge Martin que lidera o grupo perseguidor. A manter-se esta classificação, Bastianini vai assumir uma posição de líder tranquilo no campeonato de Moto3.

No entanto, a 7 voltas do final começa a sentir a aproximação de Lowes, o britânico está mais veloz em dois sectores do circuito checo e a diferença entre os dois reduz-se para 0,7s. Contúdo, o piloto de Rimini da Italtrans responde bem… parece de pedra e cal no comando. “Senti a aproximação do Lowes, e dei o meu máximo a 100% para segurar a minha posição até final, Estou muito feliz com esta vitória.

A 2 voltas da bandeira de xadrês quase 1,5 segundos separa Bastianini de Lowes. Na última volta, Lowes tenta encurtar a distância para Bastianini, espera por um erro do italiano sob a sua pressão, a diferença reduz-se para 0,5s, mas o italiano da moto nº 33 permanece imperturbável no comando até à bandeirada em Brno. “Senti a aproximação do Lowes, e dei o meu máximo a 100% para segurar a minha posição até final, Estou muito feliz com esta vitória”, confessa Enea Bastianini no final da corrida.

Uma última palavra para Tom Luthi na 17ª posição, Marcel Schrotter em 13º e Xavier Vierge em 12º – resultados desapontantes para aqueles que já foram principais intérpretes da categoria intermédia de Moto3.