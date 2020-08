Sam Lowes com a Kalex da Marc VDS voltou a assegurar o melhor tempo: 1m28,877s, a 11 minutos do final da sessão. Remy Gardner e Luca Marini, respetivamente segundo e terceiro, nunca estiveram em posição de ameaçar o tempo do britânico.

Com uma boa temperatura ambiente e piso seco em todos os sectores do Red Bull Ring teve início a terceira sessão de treinos livres da classe Moto2. Após o primeiro quarto de hora (do total de 45 minutos da sessão) Lowes tinha o melhor registo em Spielberg e na entrada dos últimos 30 minutos a situação não se alterou, com o britânico na frente de Jorge Martin, Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Remy Gardner, segundo a 0,073s do tempo de Sam Lowes

A 14 minutos do final o ‘meio irmão’ de Valentino Rossi ataca o melhor tempo, coloca a moto do Team SKY na segunda posição e vai à box para os últimos acertos. Lowes continua em pista a tentar melhorar o seu próprio tempo e o britânico faz outra volta-canhão, registando a melhor volta do TL3 a onze minutos do final da sessão,

Nas boxes Martin, Marini e Bezzecchi fazem os últimos acertos no set-up das motos para os derradeiros minutos. Em pista está Jorge Martin que com a moto da Ajo KTM é o piloto mais perto do tempo do britânico.

Nicolo Bulega sobe a terceiro, está numa volta rápida, bate no primeiro sector o tempo de Lowes e mantém o terceiro lugar. O alemão Marcel Schortter cai e termina a sessáoi mais cedo.

Entrada para os últimos 5min da sessão: Nagashima, Roberts e Canet estão mais rápidos que Lowes no primeiro sector de Spielberg. No entanto é o australiano Remy Gardner que sobe a segundo. Nagashima fica fora do top ten, tal como o americano Joe Roberts, com um modesto 16º tempo. A 1 min. do final é o espanhol Aron Canet o mais veloz atrás do tempo de Lowes, coloca os marcadores vermelhos nos dois primeiros sectores, mas não consegue melhor que o sétimo tempo., porque outros estão em pista e ainda mais rápidos!

São os casos de Gardner, Marini e do italiano Enea Bastianini, que ficam atrás do tempo de Sam Lowes, mas nunca sem verdadeiramente incomodar o britânico que, pelo que até agora vimos, é o maior candidato à pole-position na Áustria na categoria intermédia.