Se Luca Marini não apareceu destacado na sessão livre de hoje de manhã, sendo apenas 7º, já nesta segunda da tarde não perdoou: O piloto da VR46 substituiu o seu colega de equipa Bezzecchi que fora o mais rápido anteriormente, e os dois acabaram por liderar a tabela a partir dos primeiros 10 minutos, embora Bezzecchi viesse a cair e a sua moto mesmo a pegar fogo! (abaixo)

Marini fez uma série de voltas rápidas muito consistentes, sendo mesmo o único piloto a entrar no segundo 41 com o seu tempo mais rápido de 1:41.992 , que deixou o outro a 0,081s, mas todo o Top 10 a pouco mais de meio segundo, fazendo antever boas lutas para a qualificação de amanhã, especialmente se as temperaturas não treparem muito em Jerez.

Atrás, a apanhar os restos, ficou Jorge Navarro, seguido de Nagashima e Jorge Martin, as pretensas KTM a não acompanhar bem o ritmo das VR46 desta vez. Thomas Lüthi, que chegara a andar em 4º na Kalex da Dynavolt , acabou atrás de Lowes em 7º, mas o seu colega de equipa Schrotter ainda foi batido por Bastianini, com Syahrin excluído do Top 10 também, pela carga tardia de Gardner, que no entanto ainda teve Bulega à sua frente.

Moto2, TL2, Top 10

1 10 L. Marini 1:41.992 2 72 M. Bezzecchi +0.081 3 45 T. Nagashima +0.140 4 88 J. Martin +0.243 5 22 S. Lowes +0.255 6 12 T. Luthi +0.309 7 9 J. Navarro +0.331 8 33 E. Bastianini +0.376 9 23 M. Schrotter +0.496 10 11 N. Bulega +0.512