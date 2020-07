As temperaturas ainda não atingiam os 30 graus quando as Moto2 foram para a pista, Bezzecchi o primeiro a distinguir-se sobre Nagashima e Baldassarri nos tempos.

Lowes Marini e Navarro vinham a seguir, e a verdade é que aos longo da sessão, pouco mudaria: Bulega veio colocar –se à frente de Lowes em 5º.

Martin, Manzi e Canet apareciam no Top 10 e Navarro saltou para 3º a uns 6 minutos do final, mas o tempo de Bezzecchi, agora 1:41.525, permanecia o mais rápido da sessão, ficando mais uma vez a uma centésimas dos da semana passada, e assim foi até à bandeira, com Marini a acabar por baixar para 7º…