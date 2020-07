O piloto da Kalex Sky VR46 conseguiu uma volta inicial forte de 1:41.728s que se manteve firme apesar de alguma concorrência tardia de Sam Lowes.

A primeira pole do italiano na classe intermédia é ainda mais impressionante porque o piloto ainda recupera de uma lesão na perna e ainda precisa de muletas para andar no paddock.

Lowes melhorou por uma posição na grelha do último fim de semana em Jerez para a EG 0,0 Marc VDS após o seu ataque tardio no topo. O piloto britânico só faltou no setor final, uma vez que as temperaturas das pistas atingiram novos patamares e terminou a apenas 0,037s da pole.

Enea Bastianini passou pela Q1 para completar toda a primeira linha de Kalex para a equipa Italtrans.

Jorge Navarro parecia estar em guerra com a sua Speed Up, lutando para alcançar todo o seu potencial para subir ao quarto lugar.

Junta-se a ele o vencedor da corrida de Jerez, Luca Marini, que vai tentar ganhar consecutivamente a partir da quinta posição.

O sexto foi para Jorge Martin, o piloto da KTM Ajo Red Bull que foi finalista do pódio da última vez.

O melhor estreante, Aron Canet, segue para sétimo, depois de uma performance consistente para a Aspar Openbank.

Nicolo Bulega parecia estar de volta à sua antiga forma, enquanto lutava até ao oitavo lugar pela Gresini. Atrás dele estão o par da GP Liqui Moly Intact de Tom Luthi em nono e Marcel Schrotter em décimo. O alemão tem lutado para encontrar forma desde que bateu o recorde da volta de Jerez no fim de semana passado.

Tetsuta Nagashima, líder do campeonato, foi levado para o centro médico depois da queda no TL3 e mesmo assim qualificou-se na 15.ª posição.

Lorenzo Dalla Porta, campeão em título de Moto3, ainda não encontrou o seu fluxo depois de subir à classe intermédia. O piloto da Italtrans não conseguiu sair da Q1, pelo que começa na 25ª posição.