A corrida de repescagem na Q1, última hipótese de 2 pilotos passarem à Q2, acabou por correr favorável a Bastianini, e Vierge, o último dos quais andou algo apagado nos treinos até aqui.

O Italiano da Italtrans fez uma volta em 1:41.740, que se provaria imbatível, mais uma vez o excessivo calor de Jerez, com quase 37 graus, a produzir as voltas rápidas logo no início da sessão quando os pilotos ainda estão frescos.

A seguir aos dois, mas fora da Q2, ficou Simone Corsi, seguido de Marcel Schrotter e Manzi, Chantra, Dixon, Syahrin, Fernandez e Bendsneyder.

Moto2, Q1, Top 10

1 33 E. Bastianini 1:41.740 2 97 X. Vierge +0.065 3 24 S. Corsi +0.264 4 23 M. Schrotter +0.438 5 62 S. Manzi +0.499 6 35 S. Chantra +0.545 7 96 J. Dixon +0.570 8 55 H. Syahrin +0.585 9 37 A. Fernandez +0.593 10 64 B. Bendsneyder +0.765