Com algumas nuvens em Jerez, no arranque nas Moto2 as temperaturas eram um pouco mais amenas que o esperado, mesmo assim, 34 graus no ar e já mais de 51 no alcatrão.

Bezzecchi e Bastianini foram os mais rápidos, engolindo Lowes que saíra da segunda fila, com Marini, Navarro e Canet a colocar-se à frente do Inglês…

Lowes recuperou para 4º logo a seguir, com Bastianini a abrir um intervalo de umas 7 décimas para o segundo classificado Marini…

Kasma Daniel caiu de seguida, com a moto a pegar fogo, mas em fogo estava Bastianini, a abrir um intervalo de 0,8 segundos, enquanto Lorenzo Dalla Porta. Campeão de Moto3 do ano passado, caía também.

Enquanto Garzo era mais uma queda, Marini, Bezzecchi e Lowes andavam quase colados a seguir ao comandante, por sua vez com um intervalo de quase 07s para o grupo que continha Navarro, Canet, Martin Lüthi e Schrotter, com Xavi Vierge a fechar o Top 10 a mais de 7 segundos da frente…

Agora era Somniak Chantra a cair à 8ª volta e Marini fechara o intervalo para só 0,09s, começando a aumentar o ritmo.

A seguir, foi Navarro a cair na Speed Up, seguido pouco depois de Syahrin, os asiáticos da categoria quase uma espécie em extinção…

Ainda nem tínhamos reparado em Nagashima, o vencedor do Qatar e líder vem apenas em 11º, mas com o seguinte Baldassarri fora do Top 10, não estava em risco de perder a liderança, mesmo que Marini conseguisse vencer, o que com Bastianini a afastar-se de novo para 1,7 segundos a 5 voltas do fim, começava a parecer improvável.

No segundo grupo, a acção era furiosa entre Schrotter, Vierge, Bulega e Nagashima, que salva um enorme derrapagem de frente à la Márquez…

Baldassarri tem um aviso e a seguir cai no fim da reta em grande, mas Bastianini controla para vencer… Momento cómico depois da metam,q aundo Marini e Bezzecchi, nos festejos, colidem ao apertar mãos e acabam pelo chão…