O ano começou em grande em Losail, parece agora há tantos meses, para Alberto Arenas e a Solunion de Jorge Aspar, com uma vitória por escassas 53 milésimas, que Arenas, dotado de uma maturidade e cabeça raras na categoria, ampliou para 0,340 quando venceu em Jerez há uma semana…

Na altura, ficou a liderar o Mundial com 50 pontos perfeitos de duas vitórias, só para quase deitar tudo a perder este Domingo passado com uma queda à nona volta, quando tentava fazer progresso no grupo da frente…

A queda na Sito Pons, umas das curvas mais rápidas do traçado de Jerez, e traiçoeira pois baixa à saída, foi assustadora em si, com o piloto a ser projetado pelo ar, depois atingido pela moto e finalmente a parar estonteado na gravilha depois de aterrar violentamente com os pés no cascalho.

Já depois da corrida, o team manager da Equipa Jorge Martínez Aspar, garantiu que o seu piloto Albert Arenas não tinha “nada partido”, apenas uma entorse no tornozelo e hematomas vários.

“A perna dele foi magoada por um golpe pesado, foi à clínica e lá estive com ele e os médicos. Tem uma entorse no tornozelo esquerdo, muito forte e hematomas, mas felizmente não tem nada partido”, disse o antigo campeão de 125.”