A Speed Up Racing acaba de anunciar a contratação do novo Campeão Europeu de Moto2 Yari Montella

O fenómeno, à esquerda na foto, venceu a categoria de Moto2 do CEV Repsol com vitórias em todas as corridas menos 3 e , inclusivamente o pleno em Portugal, tendo vencido as 2 mangas no Estoril e em Portimão, assinou um contrato de três anos com a marca italiana criada por Luca Boscoscuro em 2000.

O contrato tem efeito a partir de 2021 e ao mesmo tempo, a marca confirmou Jorge Navarro como o primeiro piloto para a próxima temporada.

Jorge Navarro, Speed Up Racing:

“Estou muito feliz por ficar mais uma época com a Speed Up, com a tripulação e toda a equipa com que me sinto muito bem. O próximo ano será uma temporada importante para mim. No ano passado provámos o nosso potencial ao lutar pelo campeonato, este ano, depois dos problemas iniciais devido à adaptação ao novo pneu, estamos novamente fortes e preparados para a próxima temporada.

O objetivo para 2021 é ser competitivo todos os domingos de corrida e lutar pelo campeonato. Obrigado à Speed Up por confiar em mim.”

Yari Montella, Speed Up Racing :

“Quero agradecer ao Luca por me ter dado a oportunidade de me juntar ao campeonato do mundo. Estou entusiasmado e pronto para começar esta nova aventura com o objetivo de melhorar sempre e alcançar o máximo juntamente com a Speed Up!”

Luca Boscoscuro, Speed Up Racing Team:

“Estou muito feliz com a chegada do Yari porque acredito que é um jovem piloto com grande potencial. Yari, hoje Campeão Europeu de Moto2 de 2020, demonstrou empenho e crescimento nos dois anos do CEV que passou connosco, razão pela qual estou entusiasmado por recebê-lo na equipa. Trata-se de um projeto de três anos que visa o crescimento do piloto com o objetivo de fazê-lo expressar ao máximo o seu talento para alcançar grandes resultados em conjunto.

Com o Jorge Navarro, decidimos continuar na próxima época porque estamos conscientes de que com ele podemos lutar pelo Campeonato do Mundo de Moto2. Jorge é um piloto muito motivado e dedicado. Sei que a sua prioridade é dar tudo na sua Speed Up e isso vai ajudar-nos a atingir o objetivo mais alto”.