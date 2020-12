O veterano das Moto2 Sam Lowes pode rever uma extraordinária e muito bem sucedida temporada de corridas de 2020, em que acabou terceiro classificado no Mundial “Muitos só diziam mal de mim!”

O ás da Marc VDS, Sam Lowes, montou uma impressionante segunda metade da temporada na classe de Moto2, vencendo três corridas seguidas de chofre em Le Mans e na dupla ronda de Aragón.

No total, esteve sete vezes no pódio em 2020, e mesmo assim foi condenado a assistir à corrida de abertura em Losail da boxe devido a uma lesão no ombro.

No final da época, quando liderava, o campeão do Mundo de Supersport de 2013 perdeu o título devido às sequelas da sua queda nos treinos de Valência.

Com uma dor brutal na mão direita, Lowes ainda fez um esforço e terminou em terceiro na final da temporada em Portimão.

Faltaram-lhe nove pontos para o título de campeão do mundo, par o que teria precisado de uma vitória. No pista portuguesa, ficou a 3,8 segundos do vencedor estreante, Remy Gardner.

O piloto da Kalex tem tido anos difíceis, especialmente depois do ano na Aprilia no Mundial de MotoGP de 2017. Depois disso, nada funcionou muito bem na classe de Moto2 a princípio, com a participação prejudicada por numerosas quedas. Agora o gémeo de Alex Lowes, de Lincoln, voltou à carga com uma nova regularidade.

“Era importante para mim voltar a encontrar a minha velocidade este ano, ser consistente e voltar a andar na frente. Queria mostrar que ainda tenho o que é preciso, e tenho”, disse Lowes.

“Na vida, terás sempre pessoas que dizem coisas boas e coisas más sobre ti”, diz o britânico de 30 anos. “Mas provei a muitos este ano que estão errados, e isso é uma grande sensação.”

Lowes afirma: “Sempre acreditei em mim mesmo. Felizmente, havia outras pessoas, incluindo o Marc Van der Straten, que também acreditaram!”