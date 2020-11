O rookie das Moto2 Celestino Vietti está impressionado com a potência do motor de três cilindros de 765cc da Triumph após o teste privado de Jerez, mas diz que precisa de mais ginásio “Desde o início que tive uma boa sensação!”

O piloto da Kalex da Sky Team VR46 está ansioso pela temporada de Moto2 2021. Para o ano, a classe de Moto2 recebe os cinco primeiros classificados do Campeonato do Mundo de Moto3.

Enquanto os campeões mundiais Albert Arenas (Aspar), Ai Ogura (Honda Team Asia) e Raul Fernández (Ajo) fizeram um dia de teste nas suas novas motos de Moto2 logo na segunda-feira, após o final da temporada em Portimão, Tony Arbolino (Intact GP) e Celestino Vietti (Sky VR46) estrearam-se na nova classe no final da semana passada, num teste privado em Jerez.

Depois do primeiro dia de testes no Circuito de Jerez- Angel Nieto, choveu na quinta-feira, mas Vietti também fez as suas primeiras voltas na Kalex na sexta-feira.

Como se sentiu na moto de Moto2? “Bem“, sorriu o italiano de 19 anos e reflectiu: “Tem definitivamente muita potência, e também muita travagem, é muito diferente. Mas apreciei cada momento, a moto foi fantástica. Desde o início que tive uma boa sensação, por isso estou feliz com isso. Agora, vou relaxar um pouco com estas coisas boas em mente. Espero aproveitar tanto como no primeiro dia de testes do próximo ano.”

“O meu treinador de fitness já me explicou que vou treinar de forma diferente para o próximo ano. Tenho de ganhar mais músculo e ir ao ginásio todas as semanas”, sorriu Celestino.

O estreante de Moto2 falou sobre a Sky VR46: “São todos pessoas muito profissionais. Não me pressionam, só me dizem o que fazer e eu tento implementar isso passo a passo. Acho que podemos desfrutar juntos no próximo ano”, diz o duplo vencedor em Moto3, confiante.