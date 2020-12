Tom Lüthi vai começar a temporada de Moto2 de 2021 para a equipa SAG, que terá um novo patrocinador principal e uma nova colaboração com a Mandalika Racing Team “Esperamos lutar pelo Campeonato do Mundo de Moto2″ Eduardo Perales

A SAG Kalex de Tom Lüthi deixará de promover a operadora móvel malaia Onexox em 2021, e a colaboração com a TKKR está terminada, depois de dois anos de história em Moto2.

Em vez disso, o estábulo de corridas ganha um novo nome: “Pertamina Mandalika SAG Team”.

A equipa de Eduardo Perales assinou uma nova parceria com a Equipa de Corridas de Mandalika, que tal como a Parkalgar fez há anos com Portimão, promoverá o novo circuito na Indonésia.

É por isso que a Pertamina também aparece como um novo patrocinador: a empresa sediada em Jacarta promove e refina as reservas de petróleo e gás da Indonésia.

Na lista provisória de participantes para a temporada de Moto2 2021, o malaio Kasma Daniel é o nomeado para correr ao lado de Lüthi.

No entanto, a equipa SAG confirmou em comunicado que, apesar de haver um contrato com Daniel, uma decisão definitiva sobre o segundo piloto seria tomada em breve, tendo em consideração os interesses do novo patrocinador principal.

Os portais asiáticos falam do indonésio Dimas Ekky Pratama, que competiu no Campeonato do Mundo de Moto2 2019 para a Honda Team Asia, como candidato ao lugar ao lado do suíço.

“Estamos muito entusiasmados com esta nova colaboração com a Pertamina e a Mandalika Racing Team para a próxima temporada. Este é um projeto desportivo muito ambicioso que iniciámos. Esperamos lutar pelo Campeonato do Mundo de Moto2”, disse o diretor da equipa da SAG, Perales. “Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer à ONEXOX, TKKR e, especialmente, ao Bobie Farid Shamsuddin pelo apoio que recebemos nos últimos dois anos. Desejamos-lhes todo o sucesso.”