No teste de Moto2 em Jerez, os pilotos da VR46 completaram as últimas voltas antes da pausa de inverno “Quando se vê os dados de um piloto experiente, aprende-se rapidamente!” Marco Bezzecchi

Celestino Vietti, vindo das Moto3, familiarizava-se com o seu novo equipamento, e Marco Bezzecchi ofereceu assistência ao recém-chegado.

A equipa Sky VR46 aproveitou a oportunidade no Circuito de Jerez para um teste final da temporada.

Enquanto Celestino Vietti foi autorizado a sentar-se pela primeira vez na máquina de Moto2, Marco Bezzecchi preparava-se para a tarefa do próximo ano. Depois de sete pódios e o 4º lugar no Campeonato do Mundo, o piloto de 22 anos é considerado o favorito ao título em 2021, na sua terceira temporada de Moto2, agora que Bastianini e Marini ascenderam ambos à MotoGP.

“Foi um dia muito bom, queria voltar a andar de moto antes das férias de inverno. Apesar das condições meteorológicas estarem más, diverti-me muito e consegui experimentar diferentes posições”, disse o italiano, encantado com o teste, que terminou em terceiro lugar entre os doze pilotos presentes.

“No final do dia, conduzi com o Celestino para lhe mostrar as trajetórias. O objetivo da equipa é que ambos os pilotos tenham um bom nível de desempenho, como eu e o Luca fizemos este ano. Sei como é como rookie porque estava na mesma situação há dois anos. É difícil no início, mas quando se consegue ajuda e se vê os dados de um piloto experiente, aprende-se rapidamente. O Celestino fez muito bem a sua sessão, tenho a certeza que ele vai ser rápido”, disse Bezzecchi sobre o seu primeiro contacto com o seu novo companheiro de equipa.

O terceiro classificado das Moto3 de 2018 pode usar a pausa de inverno para testar a sua nova Triumph Street Triple RS, que ganhou como vencedor do Troféu Triumph Triple. A competição foi lançada este ano para premiar o piloto que alcançou mais poles, voltas mais rápidas e a melhor velocidade máxima durante a corrida durante a temporada. Mas para andar na moto na via pública, Bezzecchi tem primeiro de obter a sua carta de condução. Até lá, o seu novo veículo tem de esperar na garagem.