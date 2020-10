Joe Roberts já tinha anunciado a saída da American Racing Team e agora confirmou que estará na Italtrans para o ano

O dono da American Racing Team Butbul, um promotor imobiliário sediado em Los Angeles, está determinado a colocar pilotos norte-americanos na vanguarda no Mundial de MotoGP, e a sua equipa tem encontrado sucesso no seu segundo ano com Roberts.

Agora, Roberts vai mudar-se para a equipa ItalTrans para 2021, confirmando o que se suspeitava quando disse, sem revelar a equipa, que “seria excelente aprender Italiano”.

A equipa de Bergamo vai perder Bastianini, que neste momento lidera o Mundial e passa à MotoGP em 2021 com a Ducati Esponsorama.

O jovem californiano fez três poles e um pódio até agora em 2020 e é atualmente sétimo no Campeonato de Moto2 de 2020.

Roberts a ficar no Mundial, Beaubier a mudar-se para o Campeonato do Mundo de Moto2 e o sucesso de Gerloff no Campeonato do Mundo de Superbike suscitaram atenção mundial para a MotoAmerica, como a Dorna esperava.

Com Beaubier, Roberts e Gerloff todos a correr na frente dos Campeonatos do Mundo de Moto2 e Superbike, a força da série norte-americana começa agora a dar frutos.