Depois de 5 títulos na MotoAmerica Superbike, Cameron Beaubier vai assumir o lugar de Joe Roberts na American Racing Team, dobrando o número de Americanos no Mundial.

Cameron Beaubier, pentacampeão da MotoAmerica Superbike, vai assumir o lugar de Joe Roberts na American Racing no Campeonato do Mundo de Moto2 para 2021 e 2022.

O californiano de 27 anos assinou um contrato de dois anos esta semana e depois falou numa conferência de imprensa conjunta com a Yamaha e o dono da equipa de americana Eitan Butbul, hoje em Laguna Seca.

Beaubier compete pela última vez na Yamaha YZF-R1 Monster Energy este fim de semana nas três corridas de Superbike que vão ser cabeças de cartaz da MotoAmerica Superbike em Monterey, que é o final da série.

Antes da conferência de imprensa da tarde, Beaubier conquistou a sua 28ª pole na qualificação final.

A Yamaha optou por deixar Beaubier sair do segundo ano do seu contrato para que ele prosseguisse o seu sonho de ser campeão do mundo e apresentou o seu seis vezes campeão com uma placa para celebrar o seu sucesso com a empresa.

Beaubier vai substituir Joe Roberts, o antigo Campeão de Superstock 600 da MotoAmerica, na equipa de dois pilotos de MotoGP, juntando-se ao regressado Marcos Ramirez.

“Só quero dizer como estou agradecido por todos os grandes anos que tive com a Yamaha”, disse Beaubier. “Tom (Halverson) e Keith (McCarty) arriscaram-se comigo quando eu era um miúdo que voltava da Europa. Tem sido uma viagem incrível. É uma loucura a rapidez com que estes nove anos passaram. Sinceramente, estou muito entusiasmado por ir mais e começar este novo capítulo da minha carreira no paddock de MotoGP com a American Racing, mas estou igualmente triste por deixar a família que criámos aqui nos últimos nove anos. Vai ser incrível olhar para trás para todo o nosso sucesso, porque foi tudo tão rápido.”

Beaubier é indiscutivelmente o piloto mais bem sucedido da história da MotoAmerica como promotor da série, com os seus cinco títulos de Superbike e 51 vitórias na carreira de Superbike. Apenas Mat Mladin conquistou mais títulos da AMA Superbike com sete e apenas Mladin (82 vitórias) e Hayes (61 vitórias) têm mais vitórias na história da AMA Superbike racing do que Beaubier.

Na semana passada, a Yamaha anunciou que o recém-coroado campeão mundial de Supersport Andrea Locatelli ia substituir Van der Mark na Yamaha Pata em SBK, pondo fim à especulação de que seria Beaubier a ter esse lugar.

Ao que parece, Beaubier sempre esteve de olho no Campeonato do Mundo de MotoGP.

A próxima temporada não será a primeira oportunidade de Beaubier nas corridas internacionais, pois ele é um ex-piloto da Red Bull MotoGP Rookies Cup e fez uma temporada no Campeonato do Mundo de 125cc para a equipa da KTM Red Bull.

Além dos seus cinco títulos de MotoAmerica superbike (2015, 2016, 2018, 2019 e 2020), Beaubier também venceu o Campeonato AMA Daytona SportBike numa Yamaha YZF-R6 em 2013.