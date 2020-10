O piloto da Inde Aspar Team de Moto2 sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho da mão esquerda no Warm Up de Le Mans

Aron Canet, da Inde Aspar Team em Moto2, foi submetido a uma cirurgia bem sucedida numa fratura exposta das duas articulações interfalangiais do quinto dedo da mão esquerda, sofridas num acidente no Warm Up do Grande Prémio de França.

O incidente ocorreu ao descer a colina entre a Curva 5 e a Curva 6 em Le Mans, com Canet a perder a corrida de Moto2 como resultado, embora ainda esteja em 10º no campeonato, empatado em 61 pontos com Remy Gardner.

Desde então, a sensação rookie da classe intermédia foi operada pelo já lendário Dr. Mir, para permitir a fixação óssea das duas articulações do dedo mindinho da mão esquerda, com um enxerto de pele também praticado usando técnicas micro-cirúrgicas.

Na segunda-feira, a equipa da Aspar confirmou que Canet permanecerá no hospital por pelo menos 48 horas.