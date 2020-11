Moto2, 2021: Cameron Beaubier estreia-se em Moto2

O Americano Cameron Beaubier já está a rodar em Jerez com a sua nova equipa em Moto2 Estou a verificar tudo, foi ótimo! – Cameron Beaubier Beaubier, que vem de 7 títulos americanos de SBK para a Tennor American Racing no Mundial de Moto2, está em pista a familiarizar-se com a sua moto e comentou