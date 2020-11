Sam Lowes pode ter deitado fora a sua oportunidade de vencer o campeonato de Moto2 ao cair a meio da corrida quando andava em terceiro, dando a Bezzecchi a sua primeira vitória real

Bezzecchi já tinha ganho quando Martin fora desclassificado, mas nunca por cortar a meta primeiro.

Antes, após a tragédia de Roberts, que caiu da frente da corrida logo no início, ter deixado uma luta titânica entre o líder Marco Bezzecchi, Gardner e Jorge Martin, Lowes tinha feito o seu ataque.

O Inglês tinha chegado a terceiro e preparava-se para consolidar a sua liderança no campeonato, com o seu rival mais direto Bastianini apenas em quinto, quando a 10 voltas do final, escorregou de frente na Curva 6 para acabar a sua corrida e a sua liderança do campeonato.

Bastianini, agora em quarto, passava a ser o novo líder e começou a lutar com Baldassarri pela quarta posição, uma luta de italianos à frente apenas interrompida pela presença de Martin segundo e Gardner em terceiro, com Marini também atrás em 7º.

Por essa altura, já tinham caído fora da corrida DiGiannantonio, Corsi e Chantra e Lüthi, depois de liderar os treinos no molhado, estava a pouco a vontade no seco em 18º fora dos pontos.

O ponto quente da corrida era o duelo entre Bastianini e Baldassarri por 4º, ao rubro a 2 voltas do final, mas a acontecer a 2 segundos do último degrau do pódio de Remy Gardner.

Bezzecchi acabaria por vencer por quase 2 segundos, com Martin e Gardner no pódio.