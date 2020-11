Bastianini está de novo na berlinda e é com Lowes responder com outro desempenho definitivo

Na última corrida, o britânico caiu, e o italiano capitalizou, vindo de trás, bem como o terceiro nos pontos Marini… e agora na segunda refrega em Valência?

De vitórias recordes consecutivas a uma queda, o GP da Europa garantiu que Sam Lowes da Kalex EG 0,0 Marc VDS teve uma montanha-russa de resultados em poucas corridas.

E com isto, é Enea Bastianini da Italtrans que está de volta ao topo da classificação, pois o italiano fez algum controlo de danos após a qualificação em 15º, subindo até quarto para depois assumir a liderança.

Luca Marini (Sky VR46), depois de algumas corridas mais difíceis, também fez uma boa performance, ocupando o sexto lugar para se manter na caça ao título, agora com 19 pontos de atraso com 50 ainda em jogo. Assim, o que podemos esperar na tomada dois em Valência?

Lowes, apesar do erro, foi o homem com o melhor ritmo dos três primeiros na luta pelo título e caiu de uma posição de pódio. Por isso, se o britânico conseguir manter a calma e acabar, deve haver uma boa hipótese de recuperar e manter a luta até ao final da temporada.

Mas Bastianini parece inabalável e agora tem uma corrida inteira de dados no bolso, valioso, na verdade, depois de um fim de semana de condições mistas seguido de uma corrida seca. Também terá uma primeira oportunidade de conquistar a coroa se aumentar a sua vantagem de 6 para 25 pontos…

Marini também está de volta à caça, no entanto, e deu o primeiro passo importante para inverter o seu ímpeto negativo. Um sexto não é como as vitórias que já teve este ano, mas são bons 10 pontos e um bom final para acalmar os nervos. A pressão é menor do que era, por isso poderá dar outro passo em frente.

Aliás, terá mesmo de o fazer se quiser montar um verdadeiro desafio em Portimão, assumindo que o título não se decida antes.

O homem com velocidade séria da última vez foi o companheiro de equipa de Marini na Sky VR46. Marco Bezzecchi precisava de jogar um ás para se manter na luta pelo título e o italiano jogou em grande estilo, pois dominou a corrida, colocando-o a 29 pontos do topo. Poderá fazê-lo de novo? Ou será que Lowes, Bastianini ou Marini terão uma resposta? Ou os outros atrás deles podem apanhá-los com um pouco mais de tempo de pista?

Estes pilotos outsiders são Jorge Martin da KTM Red Bull Ajo em segundo e Remy Gardner da Onexox TKKR SAG em terceiro.

O título está matematicamente acabado para eles, mas podem alterar o equilíbrio de pontos entre os outros.

Bastianini tem a sua primeira oportunidade ao título este fim de semana, mas provavelmente os seus rivais estarão longe de aceitar isso de bom grado.