O britânico tem uma vantagem de sete pontos no bolso e está numa carga de sucesso, mas não pode relaxar agora a três corridas do fim

Quando se lesionou logo no início de 2020, Sam Lowes da Marc VDS provavelmente não teria acreditado se lhe tivessem dito que estaria a liderar o Campeonato de Moto2 a três corridas do fim. Mas está, e é o piloto britânico mais bem-sucedido da classe agora, chegando a Valência com sete pontos de vantagem e três vitórias seguidas.

Isto torna-o também no primeiro britânico a fazer essa marca na classe intermédia desde 1971, nada menos. Depois de 67 corridas sem provar a vitória, o piloto britânico não consegue parar de vencer depois de dominar novamente o campo em Aragón.

Então agora Lowes é um alvo a abater? De certa forma, e o britânico tem estado numa maré de sorte. Mas ainda mais ameaçador para os seus rivais do que a sua consistência é a calma, a forma temperada com que tem vindo a ganhar, desde que recuperou em grande estilo de um erro fundamental que lhe deu um arranque do pitlane em Misano. A partir daí, os erros têm sido menores e cometidos quando não fizeram mossa no seu domingo.

Para o homem mais próximo na perseguição, Enea Bastianini da Italtrans, também não tem sido uma má corrida ultimamente. O italiano cometeu o seu grande erro da época no Red Bull Ring, mas desde que deixou a Estíria levou uma vitória, alguns pódios e só sofreu um relapso maior em Le Mans, onde chegou a casa em 11º lugar.

Crucialmente também, quando não teve ritmo para desafiar Lowes e sabia, contentou-se com dois pódios em Aragón para fazer uma boa limitação de danos. Isto fala de um piloto pouco provável de se enervar quando confrontado com um défice de apenas sete pontos, especialmente quando ainda há 75 em cima da mesa.

Atrás dos dois primeiros, porém, há mais candidatos. Luca Marini (Sky VR46) é agora terceiro e deve sentir que a temporada tem escorregado por entre os dedos ultimamente, mas o italiano já mostrou a sua classe. É uma escalada íngreme, mas vem de resultados impressionantes, por isso 22 pontos é mais um morro que uma montanha. Será que ele pode voltar mais forte do acidente em Le Mans?

O seu companheiro de equipa Marco Bezzecchi, entretanto, é também um homem numa missão. Rápido em MotorLand, mas com uma queda, o italiano pode renovar as suas hipóteses de chegar ao título no Grande Prémio de Europa. Está a 48 pontos de Lowes e precisa de estar a menos de 50, pelo menos, a caminho das duas últimas rondas para manter as suas hipóteses vivas. Dito isto, está agora livre da grande pressão mais próxima do topo e é praticamente garantido que será rápido. No mínimo, será uma complicação séria para os que estão à frente em pontos.

A história das três últimas corridas não se resume a uma luta de quatro homens, no entanto, como raramente é o caso em Moto2. Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo) em quinto estará desejoso de obter mais pódios e vitórias, e apesar de ser o último homem em contenção matemática tal como está, também disse que sabe que o título se foi, mas quer ficar entre os três primeiros. Isso faz dele um homem sem qualquer pressão real, assim como alguns dos outros nomes-chave que estiveram perto da frente.

Remy Gardner (Onexox TKKR SAG) está em forma, Fabio Di Giannantonio (HDR Heidrun Speed Up) está a ganhar ímpeto e a subir, e o seu companheiro de equipa Jorge Navarro tem mostrado momentos de ritmo sério.

Joe Roberts (Tennor American Racing) é um finalista do pódio em 2020… e Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) já esteve muito perto. Quem mais pode juntar-se a eles para dificultar ainda mais a vida a quem joga pelo título de Moto2?