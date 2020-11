A curva 12 é um espaço onde ninguém espera uma ultrapassagem. Jorge Martin sabia disso, mas estudou essa possibilidade, e foi nesse ponto que conseguiu a vitória na peníltima corrida de Moto 2 de 2020. Bezzecchi foi quem mais tempo liderou mas a luta final foi espanhola!

Martin começou bem a corrida com o seu impressionante arranque, mas perderia o primeiro lugar para Marcus Bezzecchi, insatisfeito com o vento e o comportamento da dianteira da sua moto. Pedendo terreno a meio da corrida veio de novo a lutar pelo primeiro lugar. “Sabia que a curva 12 é dificil e que, teria de ser ali que tentaria destronar Bezzecchi do primeiro lugar. Arrisquei, e correu bem, disse no final”, disse no final não escndendo as suas emoções. Foi um triunfo de campeão, uma passagem arriscada mas que valeria a vitória.

Hector Garzo foi outro piloto em evidencia na segunda metade da corrida. Também ele autor de um bom arranque, nunca deixou de seguir a sombra de Bezzecchi, foi também prejudicado na sua caminhada para o segundo lugar final, mas soube aproveitar com inteligência a boleia de Martin para também ele surpreender, passando ao ataque do líder nas duas últimas voltas. Classificou a sua corrida como ‘excelente’, chegou a estar na frente de Jorge Martin mas acabou por não lhe resistir. “Fiz tudo o que podia, foi uma vitória apertada”, disse, referindo-se ao triunfo de Jorge Martin. – numa corrida que acabou como uma luta entre espanhóis.