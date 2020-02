Moto2 2020: Sky VR46 apresenta equipas A formação Sky Racing Team VR46 revelou oficialmente as suas cores de Moto2 e Moto3 para a temporada de 2020. desporto MotoSport desporto/moto2-2020-sky-vr46-apresenta-equipas_5e3adff8ec64cc12b38837c2





A equipa de Valentino Rossi para 2020 foi revelada há dias numa apresentação organizada no Rancho de Tavullia, com uma formação de Marco Bezzecchi a juntar-se a Luca Marini na seleção de Moto2, enquanto Celestino Vietti é parceiro de Andrea Migno no seu esquadrão de Moto3,.

Valentino Rossi não esteve presente no lançamento, uma vez que continua os preparativos para os testes de pré-temporada em Sepang, com a apresentação encabeçada pelo team manager Pablo Nieto e pelo chefe da academia de pilotos VR46, Uccio Salucci.

O esquadrão Sky Racing Team VR46 mantém o seu conhecido esquema de cores azuis e pretas, ao mesmo tempo que acolhe um logótipo de patrocínio mais proeminente da Monster Energy e novo patrocinador WithU.

Entrando na segunda temporada da era do motor Triumph de Moto2, a equipa italiana mantém-se com a Kalex como fabricante de chassis, uma vez que pretende recuperar o título mundial que garantiu com Francesco Bagnaia em 2018.

Pode ser um ano decisivo para Marini, que inicia a sua quinta temporada na classe intermédia, antes de chegar ao MotoGP onde poderá juntar-se ao seu meio-irmão Rossi se o veterano de 40 anos decidir continuar a correr até 2021.

Marini junta-se a Bezzecchi para a próxima temporada, enquanto o italiano procura recuperar de uma difícil campanha de rookie em Moto2 com a equipa da Red Bull KTM Tech3.

A Sky Racing Team VR46 volta a dar as boas-vindas à sua formação de Moto3 a Andrea Migno, já antes na equipa entre 2015 e 2017 e agora companheiro de Celestino Vietti na sua segunda campanha completa em Moto3, depois de um impressionante 2019 que o viu garantir a honra de melhor rookie da classe.