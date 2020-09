Moto2,2020, San Marino: Lowes faz pole, mas vai arrancar do Pit Lane

Será Remy Gardner a arrancar de uma pole que não fez, graças à penalidade do Inglês. Sam Lowes respondeu à penalidade imposta pela última corrida, que o verá arrancar do Pit lane, com a pole em Misano, ao bater na sua Kalex Marc VDS todos, com o tempo de 1:36 .170, feito sobre Remy Gardner,