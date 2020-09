É uma verdadeira armada italiana contra a KTM Red Bull Ajo no topo da luta pelo título de Moto2, e estamos no quintal do líder na Riviera di Rimini

Parece um piscar de olhos desde que a bandeira voou para marcar a linha de chegada do GP da Estíria, mas a grelha Moto2 vai estar em breve na luta por mais 25 pontos preciosos. Desta vez é o impressionante Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli a pista clássica que acolhe o Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, e alguns bons pilotos no topo estão a correr em território caseiro.

Luca Marini (Kalex Sky VR46) é o homem responsável pela classificação, e o italiano tem sido consistente desde que um problema perto do final do GP do Qatar acalmou as suas esperanças na abertura da temporada. Vencedor, no pódio ou um sólido marcador de pontos até agora em 2020, ele vai estar a apontar à lua em casa… mas também o homem que assumiu a 1ª posição, que está apenas oito pontos atrás.

Esta é Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), embora tenha sido uma ronda mais difícil para o italiano desde que ganhou duas consecutivas em Jerez, a sua primeira vitória na classe intermédia. Uma queda memorável na primeira corrida em Spielberg, foi seguida por uma saída mais silenciada na segunda para abalar um pouco o seu ímpeto, mas ele, tal como Marini e muitos dos heróis da grelha, espera aproveitar ao máximo Misano, que foi onde conseguiu a sua primeira vitória em Grande Prémio em Moto3, em 2015.

O homem em terceiro, entretanto, vai sentir que tem umas contas a acertar. Jorge Martin (KTM Red Bull Ajo) pode não ser italiano, mas está na sua própria missão depois de cruzar a linha de meta primeiro no GP da Estíria só para ser passado a segundo por uma penalidade. Foram pontos sólidos para cimentá-lo no terceiro lugar na geral, mas ele sente que lhe foi negada a segunda vitória consecutiva em Moto2 depois da sua primeira vitória na classe intermédia uma semana antes… e para piorar ainda mais, o homem para quem perdeu foi o antigo rival de Moto3 Marco Bezzecchi (Sky VR46). Martin vai estar numa missão, mas o próprio Bezzecchi também…

Foi uma temporada de estreia áspera em Moto2 para o número 12, mas ele teve um retorno emocional à frente ultimamente e foi o único homem capaz de viver com o ritmo de Martin da última vez. Adicione-se a isso outro pódio no início do ano e está longe de ser um resultado isolado. Marco também está em casa e junta-se a Martin e Bastianini como vencedor pela primeira vez na classe esta temporada, por isso estará cheio de confiança para aumentar a sua velocidade comprovada.

É improvável, em terreno tão conhecido, que vejamos uma corrida de quatro cavalos, no entanto. Tetsuta Nagashima (KTM Red Bull Ajo) parece estar a passar por alguma inconsistência desde a sua vitória no Qatar e pode ser uma força a ter em conta, Remy Gardner (Onexox TKKR SAG Team) esteve na pole e no pódio nas duas últimas corridas, o impressionante estreante Aron Canet (Oceanica Aspar Team) tem estado em alta até um azar na Estíria… e Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) e Joe Roberts (Tennor American Racing Team) não podem ser ignorados.

Tom Lüthi (GP liqui Moly Intact) e o colega de equipa Marcel Schrötter estão a dar a volta por cima depois de umas corridas mais difíceis no início do ano também… há muitos nomes na luta pelo pódio, top 5 ou top 10.

Um homem que esperaria estar nessa batalha mas provavelmente não estará, no entanto, é Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS). O britânico vai ter um início do pitlane para a sua próxima corrida de Moto2 por ter causado uma queda durante o GP da Estíria, por isso vai estar a esforçar-se para tentar avançar o mais possível, mas afastou-se da luta em que preferia estar.

Heróis domésticos, vencedores pela primeira vez, intérpretes consistentes ou reviravoltas repentinas… Moto2 em Misano terá tudo!