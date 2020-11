A Honda Team Asia confirmou o alinhamento de 2021 e o samurai do sangue frio troca de lugar com Andi Izdihar, enquanto Somkiat Chantra e Yuki Kunii mantêm os seus lugares de Moto2 e Moto3

A Honda Team Asia anunciou a sua formação de pilotos de Moto2 e Moto3 em 2021, antes da última ronda do ano, com o candidato ao título de classe leve Ai Ogura promovido à classe intermédia na próxima temporada.

O jovem de 19 anos, natural de Tóquio, já chegou a sete pódios em 2020, o que o coloca a caminho do Grande Prémio MEO de Portugal, este fim de semana, com apenas oito pontos de desvantagem sobre o líder do Campeonato do Mundo, Albert Arenas.

Em 2021, a estrela japonesa vai trocar de lugar com Andi Farid Izdihar, uma vez que o indonésio desce para a classe de leve, depois de um ano de estreia difícil em Moto2, para ser o parceiro de Yuki Kunii.

Entretanto, Ogura será o parceiro de Somkiat Chantra na garagem da Idemitsu Honda Team Asia Moto2, enquanto o piloto tailandês vai para a terceira temporada completa no Campeonato do Mundo.

Hiroshi Aoyama, Team Manager da Honda Team Asia, disse:

“Temos o prazer de continuar a temporada de 2021 em duas categorias do Campeonato do Mundo. Em Moto3, teremos Yuki Kunii e Andi Farid Izdihar. Será a segunda temporada para Yuki, e acho que este segundo ano ele terá hipóteses de lutar pelo Campeonato. Pode ser mais competitivo porque tem a velocidade e o espírito. Quanto a Andi, não será uma categoria inteiramente nova para ele. Cresceu a andar de moto pequena no passado, indo muito rápido, por exemplo, na Asia Talent Cup e no CEV. Acreditamos que tem boas capacidades para andar em Moto3 e ser competitivo também.”

“Em Moto2 teremos Somkiat Chantra e Ai Ogura. Gostaríamos que Chantra continuasse nesta categoria porque esta continuidade lhe dá a possibilidade de mostrar como pode ser competitivo, porque tem a velocidade e a capacidade de gerir estas grandes motos. Queremos ver como pode progredir durante a temporada. Para Ogura, vai ser um novo desafio, vindo de Moto3, mas acreditamos que ele tem velocidade e talento suficientes para competir no Moto2.”